Monete Rare: la fortuna è dietro l'angolo, queste monete valgono migliaia di euro

Se pensate che la fortuna abbia una sola direzione, vi sbagliate di grosso. Questa gira e da un momento all’altro può colpire tutti, ma proprio tutti. Ovviamente va anche cercata, nulla accade se stiamo fermi. Come favorire tale processo? Semplice. Innanzitutto leggete questo articolo, dopodiché dirigetevi da un collezionista professionista oppure portate le monete rare in un negozio di numismatica.

Monete rare: l’elenco è vastissimo

Le monete rare possono provenire da tutto il mondo pertanto la probabilità di incontrarle è altissima. Tutto però dipende dalla vostra attenzione: controllate sempre la data e la provenienza. Le monete speciali da 1 euro provengono da:

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J. Grecia dal 2012 al 2018;

dal 2012 al 2018; Irlanda del 2016 e del 2017;

del 2016 e del 2017; Lettonia del 2015 e 2018;

del 2015 e 2018; Lituania del 2018;

del 2018; Lussemburgo del 2017 e 2018;

del 2017 e 2018; Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Olanda del 2016, 2017, 2018;

del 2016, 2017, 2018; Portogallo del 2012 e del 2013;

del 2012 e del 2013; Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Slovacchia dal 2010 al 2018;

dal 2010 al 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Il valore delle monete dipende dalla tiratura e dalla reperibilità. Nel primo caso si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi assistiamo a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Altre possono invece arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto si basa su: