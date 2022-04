Uno dei titoli più amati di sempre nel panorama videoludico mondiale è senza dubbi la famosissima saga legata a Kingdom Hearts, noto videogioco nato dalla collaborazione tra Square Enix e Disney che con la sua storia intricata, profonda e avvincente, mista alle sue colonne sonore a dir poco da togliere il fiato, è riuscito a conquistare i videogiocatori di tutto il mondo.

La saga si era fermata al terzo capitolo, rilasciato nel 2019 per console e solo 2 anni dopo per PC, il quale aveva messo la parola fine al filone narrativo legato al Maestro Xehanort senza però conquistare a pieno titolo i fan i quali sono rimasti soddisfatti a metà, un gameplay decisamente ben fatto non supportato però da uno sviluppo della storia e dei mondo all’altezza ad esempio del secondo capitolo, a molti infatti lo sviluppo della trema è sembrato lento prima e poi drammaticamente repentino dopo, con mondi importanti che non sono stati adeguatamente valorizzati, primo su tutti Twilight Town o Crepuscopoli in italiano.

A quanto pare però per Square Enix e Disney le avventure di Sora e dei suoi amici non finiscono qui, è stato infatti annunciato, in concomitanza con il ventesimo anniversario della saga, il quarto capitolo della saga, con un trailer di sette minuti che a fine video mostra un vero e proprio gameplay di Kingdom Hearts 4.

Il trailer e tutti i dettagli

Ebbene il trailer mostra quanto in molti si aspettavano, ovvero il Sora post Kingdom Hearts 3, il quale pur di ritrovare Kairi dopo che Xehanort aveva frantumato il suo cuore, ha deciso di utilizzare il poter del risveglio a costo di perdersi nell’infinità di mondi presenti nell’universo Kingdom Hearts, ed è così che nel Trailer vediamo Sora dopo essere scomparso, nel dettaglio si trova in un realistico mondo chiamato Quadratum, all’interno del quale si risveglierà dopo un sonno lungo ben sette giorni.

Nel trailer emerge come il combat sistem sarà probabilmente molto simile al precedente, a colpire è però la grafica e la resa del contesto, decisamente più dark rispetto a quanto ci ha abituati Kingdom Hearts, con scene molto più in stile Disney dunque colorate e spassose.

A confermare che probabilmente ci ritroviamo con un Sora perdutosi dopo aver salvato Kairi è la scena post credit che vede Pippo e Paperino alla ricerca del loro amico.