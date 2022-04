Nel mese di aprile, la migliore occasione garantita per tutti i clienti è senza dubbio la Giga 150. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile dal valore di 9,99 euro. Previsto un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 150 Giga per la navigazione internet.

Iliad rappresenta ancora una volta il provider più attivo nel campo della telefonia mobile. Nonostante l’ingresso nel campo della telefonia fissa con la prima tariffa garantita per la Fibra ottica, Iliad non perdere il suo primato per le ricaricabili.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

I clienti che decidono di attivare la Giga 150 avranno a loro disposizione anche tre servizi a costo zero.

La prima novità per gli utenti che decidono di attivare la Giga 150 o un’altra ricaricabile di Iliad avranno la garanzia di telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati quindi avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza spendere qualcuna quota aggiuntiva rispetto al prezzo della ricaricabile.

Sempre gli abbonati di Iliad avranno la possibilità di usufruire della segreteria telefonica a costo zero. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, per gli utenti del gestore francese non è previsto alcun genere di extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Infine, la sorpresa maggiore. I clienti che decidono di attivare la Giga 150 potranno anche beneficiare delle reti internet 5G. La connessione internet con le reti di ultima generazione non prevede alcun genere di costo extra sui prezzi mensili.