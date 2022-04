Un volantino Expert davvero incredibile vi attende in questi giorni nei vari punti vendita sul territorio nazionale, tutti i prezzi sono alla portata di ogni singolo consumatore, con un importante risparmio rispetto alla cifra originaria di listino.

Gli acquisti, se interessati alla soluzione corrente, possono essere completati praticamente ovunque sul territorio nazionale, con la diretta aggiunta del sito ufficiale. Dovete sapere, infatti, che sarà possibile fruire dei medesimi prezzi anche tramite l’e-commerce, ricevendo in cambio la merce presso il domicilio, ma con probabili costi aggiuntivi.

Expert: le occasioni vi lasceranno di stucco

Un risparmio tanto interessante era da tempo che non lo vedevamo da Expert, finalmente è stata attivata una campagna promozionale degna di nota, la quale raccoglie occasioni a disposizione di tutti gli utenti. Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, nella maggior parte dei casi relativi a fasce che non vanno oltre i 500 euro. Tra questi, ad esempio, annoveriamo Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A52s a 319 euro, Galaxy A13 a 219 euro, galaxy A12 al prezzo finale di 159 euro, passando anche per Galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro.

Coloro che invece vorranno optare per un modello più costoso, potranno votarsi al Samsung Galaxy S21 FE, di recentissima commercializzazione, disponibile appunto a 629 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. I dettagli dell’ottimo volantino, li abbiamo per voi raccolti direttamente a queste pagine, in modo da scoprirli da subito da vicino.