Le offerte attivate nel periodo da Coop e Ipercoop sono assolutamente da sballo, e permettono a tutti gli utenti di avere la possibilità di accedere ai migliori prodotti del periodo, senza mai spendere cifre troppo elevate o complessivamente dispendiose.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per ognuno di noi, l’accesso alla campagna, come sempre accade quando parliamo delle suddette aziende, è possibile in via esclusiva nei singoli punti vendita fisici, con acquisti che prevedono le varianti no brand e la garanzia di 24 mesi. Le scorte, dati alla mano almeno, non dovrebbero essere limitate, quindi le disponibilità dovrebbero essere estese anche verso la fine del periodo di validità.

Coop e Ipercoop, che sorpresa: ecco il nuovo volantino

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad uno smartphone relativamente economico, e dalle discrete prestazioni generali. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Note 10, un terminale in vendita nel periodo corrente a soli 179 euro, con il quale effettivamente poter accedere ad ottimi dettagli.

Tra questi annoveriamo chiaramente un display IPS LCD da 6,5 pollici, dalla buona risoluzione complessiva, passando anche per processore octa-core, connettività 5G, una batteria in grado di renderlo alla pari di un battery phone, per finire naturalmente con sistema operativo personalizzato con interfaccia grafica MIUI (altamente personalizzabile). Il volantino include anche altre ottime occasioni da non mancare, se interessati dovete assolutamente aprire subito le pagine che trovate online sul sito.