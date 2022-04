Spendere poco con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di un divertente elenco di dispositivi in fortissima promozione, a prezzi decisamente concorrenziali, nonché effettivamente alla portata di ogni singolo consumatore.

Il volantino convince sin da subito con una lunghissima serie di modelli in promozione, tutti organizzati in relazione alla categoria merceologica di appartenenza. La campagna promozionale risulta essere perfettamente fruibile sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale, il quale permette a tutti di avere gratis la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi, nel solo momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro, come valore complessivo dell’ordine.

Comet, che occasioni: tantissimi sconti da far perdere la testa

Comet ha effettivamente messo alle strette le dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invitante, data la presenza dello Sping Tech. Con il volantino corrente, infatti, il focus è stato posto più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile, con smartphone in vendita a non più di 500 euro.

Tra questi annoveriamo un buon quantitativo di modelli di brand differenti, come Vivo V23 o Oppo Find X5 lite, due smartphone veramente di recentissima pubblicazione. Senza dimenticarsi, ad ogni modo, soluzioni più economiche, come Vivo Y21s, Oppo Find X5 Lite, vivo Y72, Vivo V21 e similari. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende da Comet, ricordatevi di aprire subito le pagine sul sito.