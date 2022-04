Le app oggi hanno così tante funzionalità che è facile trascurarne molte. E WhatsApp non fa eccezione, poiché ha diversi strumenti e scorciatoie a cui puoi accedere all’interno dell’app e anche al di fuori di essa, senza dover accedere a WhatsApp.

Sapevi che hai implementato diverse scorciatoie direttamente sull’icona dell’applicazione? Quando premi a lungo l’icona di un’applicazione sullo schermo del tuo cellulare, di solito vengono visualizzati strumenti come la disinstallazione, l’accesso a un widget di quell’applicazione, ecc, a seconda che utilizzi Android o iOS.

Guida menù segreto se usi Android

Se il tuo sistema operativo mobile è Android, premendo e tenendo premuta l’icona di WhatsApp ti verrà mostrato:

L’icona della scorciatoia della fotocamera di WhatsApp

Collegamenti alle chat degli ultimi quattro contatti con cui hai interagito

L’accesso diretto alla fotocamera consente di accedere alla funzione della fotocamera di WhatsApp senza doverla attivare da una chat, di scattare una foto veloce e di inviarla alla chat di tua scelta.

Se usi iOS

Se il tuo sistema operativo mobile è iOS, premendo e tenendo premuta l’icona di WhatsApp ti consentirà di:

Vedere il tuo codice QR;

La fotocamera;

Aprire una nuova chat;

Cercare tra le chat;

Come puoi vedere, il numero di azioni è maggiore rispetto ad Android. Utilizzando WhatsApp su un iPhone si apre un menu in cui possiamo accedere non solo alla fotocamera rapida, ma anche al codice QR in modo che qualcuno possa aggiungerci come contatto scansionando il QR.

Personalizza anche la chat di un contatto o di un gruppo per accedervi direttamente, oppure attiva la ricerca manuale.