I prezzi elevati per le bollette continuano ad essere un incubo per centinaia di migliaia di italiani anche nel corso di questa primavera. Sono molti i cittadini che, in difficoltà per il pagamento delle forniture energetiche, cercano un modo per risparmiare qualcosa ogni mese.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Le cifre per gli aumenti sulle bollette sono ancora molto significative. In base alle ultime stime, rispetto allo scorso anno, i rincari per la componente della luce arrivano sino al 45%. A causa del conflitto in Ucraina e dell’isolamento politico della Russa, i rincari sulla componente gas arrivano sino al 55% rispetto allo scorso anno.

Questi rincari sui costi delle componenti prime stanno portando ad una nutrita spesa aggiuntiva per gli italiani. Le prime stime dicono che in media ogni famiglia si troverà a spendere sino a 1000 euro in più rispetto al 2021 per il pagamento delle bollette per l’energia.

Il fondo da 5 miliardi di euro messo a disposizione da Governo in inverno è stato ulteriormente ampliato con ulteriori 10 miliardi di euro. Oltre alle riduzioni garantite da quest’investimento, i cittadini che desiderano un risparmio mensile possono anche valutare una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. L’utilizzo di macchine di generazione, insieme all’evitare sovraccarichi di elettricità ed utilizzare fonti di energia rinnovabile potrebbe ridurre sino al 10% sui costi dell’energia.

In alcuni casi, sempre per risparmiare qualche euro mensile, è anche possibile rinunciare alle spese di gestione per l’invio dei pagamenti. Per mezzo dell’invio telematico e virtuale delle bollette, si possono infatti cancellare i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.