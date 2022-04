La spesa da Bennet è sicuramente più economica delle ultime settimane, grazie ad una campagna promozionale che può riservare tantissime sorprese ai vari utenti che decidono di avvicinarsi al volantino, godendo a tutti gli effetti di offerte speciali su ogni acquisto

Per godere delle medesime riduzioni di prezzo, è bene notare che gli ordini dovranno essere completati in via esclusiva nei singoli negozi fisici, poiché non saranno in nessun modo accessibili tramite il sito ufficiale (almeno la tecnologia). Stando a quanto annunciato dall’azienda, le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità di prodotti, anche in prossimità della data di scadenza.

Bennet: offerte e prezzi da capogiro per tutti

Bennet propone al pubblico italiano una campagna promozionale decisamente degna di nota, e ricchissima di occasioni da non mancare assolutamente, sopratutto nel caso in cui foste interessati all’acquisto di un prodotto di casa Apple. Osservando da vicino la campagna, notiamo infatti la presenza di iphone 11, proposto a 598 euro, passando anche per un bellissimo Apple iPad da 10.2 pollici, disponibile a 349 euro, oppure un iMac da 24 pollici, il cui prezzo non va oltre i 1199 euro.

Non mancano soluzioni pensate anche per il pubblico che vuole acquistare uno smartphone Android, tra queste spiccano Xiaomi redmi 9AT e Samsung Galaxy A12, un paio di modelli decisamente economici, disponibili rispettivamente a 99 e 149 euro. Per i dettagli dell’ottimo volantino, consigliamo di aprire subito le pagine che trovate qui.