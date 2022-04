Banche: state attenti ai messaggi, la nuova truffa ruba soldi subito

Di questi tempi bisogna diffidare anche delle banche, e la colpa va tutta ai truffatori sempre pronti a derubare le vittime più ingenue. In altre parole, la nuova frode in questione si serve degli istituti bancari come i più famosi per arrivare ai suoi scopi.

Banche: la nuova truffa non ha alcuna pietà

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI

Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta verranno ripristinate. Grazie per aver scelto i nostri servizi! I migliori saluti, Assistenza Clienti!”