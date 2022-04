Gli smartphone pieghevoli sono ormai tra i dispositivi prediletti e tutte le principali aziende, da Samsung a Xiaomi e Huawei, sono impegnate nella realizzazione di soluzioni originali e pratiche da proporre al loro pubblico. Da tempo si parla dell’arrivo di un primo iPhone pieghevole e le indiscrezioni hanno più volte indicato il 2023 come l’anno nel quale Apple potrebbe essere già pronta per procedere con il lancio ufficiale.

Novità degli ultimi giorni riferiscono, invece, che l’azienda di Cupertino potrebbe essere a lavoro su un dispositivo pieghevole da 9 pollici del tutto inedito.

Apple lancerà un dispositivo pieghevole entro il 2023!

A informarci circa le mosse compiute di recente da Apple è l’analista Ming-Chi Kuo, già noto per le sue analisi condotte sui dispositivi del colosso. Secondo l’esperto, Apple sarebbe a lavoro su un nuovo pannello flessibile da 9 pollici da utilizzare per un dispositivo inedito che non sarà un iPhone.

L’azienda potrebbe voler fondere il design dei suoi iPhone più recenti con quello degli iPad e proporre così un prodotto mai visto che spiana la strada ai futuri dispositivi flessibili. Tra questi ultimi si prevede l’arrivo di un MacBook con display flessibile, che potrebbe addirittura non essere poi così lontano dal lancio.

Entro il prossimo anno, inoltre, Apple procederà con la presentazione ufficiale del suo primo iPhone pieghevole. Quest’ultimo avrà presumibilmente una struttura molto simile a quella del già noto Samsung Galaxy Z Flip 3, ma le notizie riguardo l’estetica e le specifiche tecniche sono ancora molto confuse. I brevetti depositati dal colosso non fanno ancora chiarezza, dunque si attende l’emergere di maggiori informazioni dettagliate.