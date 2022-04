App per l'Oroscopo: siete i Paolo Fox della situazione? Allora correte a leggere!

Appartenete a quella particolare categoria di persone che, ancor prima di chiedervi il nome, esordiscono domandando “Di che segno sei”? Allora siete nel posto giusto. Qui di seguito troverete l’elenco delle migliori app per l’Oroscopo. Armatevi di carta e penna perché dovrete prendere appunti!

App per l’Oroscopo: la lista è veramente lunga

Moonly — Oroscopo giornaliero,

Disponibile su Android e iPhone è un’app ottima e persino premiata come tra le migliori dell’anno nel 2021. Offre un oroscopo basato sul calendario lunare, compreso di messaggi motivazionali di incoraggiamento giornalieri.

Co–Star Personalized Astrology

Per Android e iPhone, è l’app per l’Oroscopo migliore che si può trovare in lingua inglese. Nata nel 2020, fornisce analisi scientifiche di astrologia e della personalità secondo l’intera carta astrologica.

Astroguida Oroscopo e Tarocchi

(Android e iPhone) Permette di effettuare previsioni sulla vita amorosa, il livello di stress, la sensibilità e altri stati d’animo. Include anche la lettura dell’oroscopo, le valutazioni sulla compatibilità di segni zodiacali, citazioni ed un lettore di carte dei tarocchi. Tutto gratis.

Daily Horoscope

Adatta sia ad Android che iPhone, in lingua inglese, è tra le più scaricate in assoluto. È dotata di oroscopi giornalieri, settimanali e mensili, valutazioni sulla compatibilità dei segni, un widget e oroscopo cinese. Si possono anche controllare gli oroscopi di una settimana fa e ricevere notifiche push per ricordarsi di leggere l’oroscopo del giorno.

Oroscopo del giorno

di Mail.ru, gratis per Android e iPhone, è anche in lingua italiana. Con questa applicazione si può leggere l’oroscopo del giorno per tutti i segni zodiacali e ricevere la notifica quando è disponibile per la lettura.

Oroscopo

di Nikola Kosev è disponibile in italiano e gratis per Android e per iPhone. Questa in aggiunta alle altre propone i numeri fortunati del giorno, eventualmente da giocare, ed anche i colori da preferire, per vestirsi.

Astri di Paolo Fox

Come non concludere con il grande Paolone nazionale. Egli ogni giorno prepara il video da ascoltare con le previsioni per tutti i segni zodiacali. L’applicazione include schede generali per ogni segno ed anche l’affinità di coppia. Non si paga ma c’è la pubblicità.