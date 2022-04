Google ha aggiornato Android Auto rilasciando una nuova versione che non sembra aver aggiunto molto all’app, ma in realtà non è così. Molti utenti non hanno notato l’entrata in punta di piedi della nuova interfaccia Coolwalk.

A poche settimane dall’arrivo della versione nel canale di beta testing, Android Auto 7.5 stable inizia la sua distribuzione tramite il Play Store, segno che presumibilmente la fase di test è stata portata a termine con successo, senza aver riscontrato grossi problemi o bug; questo almeno in teoria, poiché come tutti sappiamo, possono verificarsi problemi.

Google non sembra aver rilasciato un changelog dettagliato dell’aggiornamento, quindi non è chiaro quali modifiche e novità vengano introdotte, quello che è chiaro è che la nuova interfaccia di Coolwalk non è stata ancora introdotta.

Questo consentirà agli utenti di avere un aspetto estetico leggermente rivisto, con anche la possibilità di eseguire più applicazioni affiancate, con un’interfaccia basata su schede (qualcosa di molto simile al multitasking).

Come aggiornare Android Auto all’ultima versione

Apri il tuo Google Play e accedi alle app in attesa di aggiornamento. È probabile che Android Auto sia lì.

e accedi alle app in attesa di aggiornamento. È probabile che Android Auto sia lì. Clicca sul pulsante aggiorna ora: quando ti collegherai all’auto lo farai già con la nuova versione.

Ricordiamo che Coolwalk fornirà agli utenti un’interfaccia utente ispirata al dashboard di CarPlay che consentirà loro essenzialmente di eseguire più app fianco a fianco in quella che sembra essere un’interfaccia basata su più schede. Inutile dire che l’aggiornamento di Coolwalk è diventato una versione molto attesa, ma finora Google è rimasto completamente a bocca chiusa sull’intera faccenda.

Semmai, mi aspetto che l’aggiornamento di Coolwalk venga pubblicato in estate, forse dopo che Google annuncerà la sua conferenza degli sviluppatori.