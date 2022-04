Oggi vogliamo tornare a parlare di uno smartphone molto atteso negli ultimi tempi, parliamo di Xiaomi 12 Lite 5G, la cui scheda tecnica è finalmente ufficiale.

Dopo aver visto diversi render che ci hanno anticipato il design del prossimo Xiaomi 12 Lite, il noto leaker Yogesh Brar ha completato la sua scheda tecnica ufficiosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 Lite 5G: ecco la scheda tecnica completa

Il nuovo smartphone del colosso cinese vanterà uno schermo da 6,55″ AMOLED full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 778G con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ospiterà tre sensori rispettivamente da 64 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo ed infine 5 megapixel per il macro. La fotocamera anteriore sarà invece da 16 megapixel.

Troveremo a bordo il sistema operativo Android 12 e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt. Xiaomi non ha ancora riferito una data ufficiale per il lancio del suo Xiaomi 12 Lite, così come non sappiamo quando arriverà Xiaomi 12 Ultra, atteso successore dell’incredibile Mi 11 Ultra dell’anno scorso.

Il telefono, di cui si vociferano da tempo i dettagli, dovrebbe rappresentare l’apice della ricerca del gigante cinese, con particolare enfasi nel campo fotografico. Secondo le ultime voci, infatti, Xiaomi avrebbe collaborato con Leica per produrre i quattro obiettivi fotografici (di cui due periscopici), che dovrebbero essere racchiusi in un grande modulo circolare posteriore. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.