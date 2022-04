WhatsApp: grandi novità con il nuovo aggiornamento, utenti felicissimi

Un’applicazione come WhatsApp necessita di tanti aggiornamenti proprio per accontentare gli utenti che li richiedono ma soprattutto per tenersi in forma. Sotto quest’ultima frase si vuole spiegare la grande propensione della nota applicazione ad aggiornarsi di continuo per integrare nuovi contenuti che vadano a tenere alla larga la concorrenza.

Durante l’ultimo periodo si è parlato tanto di quanto contenuto all’interno della nuova ed ultima versione beta di WhatsApp, soprattutto per Android.

WhatsApp: cosa cambierà con il prossimo aggiornamento? Ecco le novità

Con l’ultima versione, che è la numero 2.22.8.1. è stata disposta una mutazione relativa alla nuova gestione per i numeri che vengono digitati direttamente all’interno della chat senza essere salvati. Ora basterà cliccare semplicemente sul numero di telefono per far comparire due menù che potranno guidare gli utenti nella scelta, la quale consisterà nel chiamare il numero o salvarlo. Il primo dei due menù prevede quindi solo due voci, le quali sono state appena descritte, nel secondo me noi invece ci sarà una terza opzione che consentirà di avviare anche direttamente una chat.

La distribuzione del nuovo aggiornamento è ancora limitata ad un numero ristretto di persone.infatti la versione stabile non è stata ancora rilasciata, non essendoci neanche una data precisa per il lancio.

Non finisce però qui, visto che si vocifera tanto di diverse novità in arrivo proprio con la prossima versione ufficiale di WhatsApp. Questa comprenderà al momento solo Android, ma anche gli utenti iOS saranno accontentati ben presto con la loro nuova versione. Seguiranno dunque aggiornamenti che non esiteremo a riportarvi.