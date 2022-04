Tutti gli iscritti di WhatsApp sono in attesa dei prossimi aggiornamenti per la piattaforma di messaggistica istantanea. Nel corso di queste ultime settimane, gli sviluppatori della chat hanno dimostrato ampia attività, con la presenza di upgrade che hanno riguardato il campo delle note vocali così come il campo delle foto.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Per mantenere viva la competizione con Telegram e Signal, così come per tenere a debita distanza servizi quali ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, gli utenti di WhatsApp potranno a breve beneficiare anche di una funzione utile per le riunioni a distanza.

Nel corso delle settimane di emergenza sanitaria ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet sono emerse alla ribalta del grande pubblico, grazie alle loro funzioni per le riunioni a distanza, funzioni utili sia per lo smart working che per la didattica a distanza. Un simile upgrade, data la necessità costante delle attività a distanza, potrebbe a breve arrivare anche su WhatsApp.

I tecnici della chat vorrebbero quanto prima modificare l’assetto delle attuali videochiamate. Un upgrade del genere è previsto soprattutto per la piattaforma desktop, WhatsApp Web, con la possibilità di aumentare il numero dei partecipanti ad una conversazione e con la possibilità d condividere anche spazi di lavoro.

Questo aggiornamento potrebbe WhatsApp ad incrementare il suo tasso di popolarità a discapito di altri servizi come Telegram e Signal. Ad oggi non sono disponibili informazioni certe circa un eventuale upgrade: maggiori novità a riguardo potrebbero arrivare nel corso di questa stagione primaverile.