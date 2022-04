Vodafone ha deciso di rispondere a tono agli altri operatori di telefonia mobile nel corso di questa stagione primaverile. Il provider inglese ha deciso di mettere in campo una serie di ricaricabili molto interessanti per gli utenti che effettuano la portabilità del numero. Una delle tariffe migliori, in tal senso, è la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga

Gli abbonati di Vodafone che optano per la Special 70 Giga potranno ricevere un pacchetto completo con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro. I clienti inoltre dovranno aggiungere 10 euro nel momento dell’attivazione, come quota una tantum per il rilascio della SIM.

Tutti coloro che decidono di attivare la Special 70 Giga di Vodafone avranno la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM, non saranno previste rimodulazioni sui costi per i nuovi abbonati.

Gli utenti che sono interessati ad attivare questa promozione potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Gli abbonati interessati all’attivazione di questa tariffa, ad ogni modo, dovranno effettuare la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per completare la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.