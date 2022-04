Anche il produttore cinese Vivo ha deciso di entrare con prepotenza nel mondo dei tablet. Il primo dispositivo di questa categoria ad essere stato da poco annunciato è il nuovo Vivo Pad, un tablet con una notevole scheda tecnica e con un prezzo decisamente interessante.

Vivo entra nel mondo dei tablet presentando il nuovo Vivo Pad

Il noto produttore cinese Vivo ha dunque fatto il suo debutto ufficiale nel mondo dei tablet. Come già accennato, il primo ad essere stato annunciato è il nuovo Vivo Pad. Si tratta di un dispositivo dal design semplice ma allo stesso tempo elegante, con un ampio display con tecnologia OLED da 11 pollici di diagonale e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Le prestazioni sono di fascia medio-alta, dato che a bordo è presente il processore Snapdragon 870 con 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. Dal punto di vista multimediale, sono presenti quattro speaker audio con supporto Dolby Atmos e non manca nemmeno il jack audio per le cuffie. Non manca una batteria da 8040 mAh con ricarica rapida da 44W.

L’azienda ha poi reso disponibili diversi accessori per il suo nuovo tablet, tra cui un pennino denominato Vivo Pen e una cover con tastiera. Notevole poi il comparto fotografico che include due fotocamere posteriori, un sensore principale da 13 MP e un grandangolo da 8 MP, e una fotocamera anteriore da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Pad sarà disponibile in Cina ad un prezzo di circa 360 euro con 8/128 GB e circa 430 euro con 8/256 GB. Per il momento non abbiamo notizie su un suo possibile arrivo per il mercato europeo.