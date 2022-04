Unieuro cattura le attenzioni dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, al suo interno si trovano tantissime occasioni per spendere poco o niente su ogni acquisto effettuato.

Risparmiare con Unieuro potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di una campagna promozionale attiva praticamente sull’intero territorio nazionale. Gli ordini possono essere completati sia in negozio che online, con possibilità di ricevere a costo zero la merce direttamente presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, ecco il nostro canale telegram dedicato.

Unieuro, che offerte assurde per tutti

Risparmio vero da Unieuro con la nuova campagna promozionale, che prevede la possibilità di avere uno sconto massimo di 350 euro, sull’acquisto di un nuovo notebook da almeno 449 euro, previa consegna di un vecchio modello da rottamare.

Coloro che invece vorranno ricorrere all’acquisto di uno smartphone, potranno decidere di partire dal top di gamma, il Samsung Galaxy S22 Ultra a 1379 euro, per scendere poi verso Galaxy A52s a 299 euro, Galaxy A32 a 229 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Xiaomi 11T a 419 euro, Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Redmi Note 11 a 229 euro, Redmi 9C a 159 euro, Oppo Reno6 Pro a 649 euro, Oppo a94 a 299 euro, Vivo Y21s a 179 euro, Oppo A16s a 159 euro, Oppo A54s a 189 euro o Oppo A74 a 249 euro.

Tutti gli sconti del volantino Unieuro sono raccolti direttamente online sul sito ufficiale, in modo da poter scoprire e conoscere da vicino la campagna, avendo la certezza di vedere quali sono i prezzi pensati appositamente per voi.