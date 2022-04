TIM non vuole essere da meno nel campo dello streaming tv rispetto a quello della telefonia. Da qualche mese a questa parte, il provider italiano si è impegnato in prima linea sul fronte dell’intrattenimento. I servizi di TIMvision in questo senso sono ancora molto appetibili, con la proposizione di serie tv e cinema con produzioni sia nazionali che internazionali.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

Gli utenti che scelgono un ticket con TIMvision potranno avere anche una serie di contenuti aggiuntivi, a partire da DAZN. Incluso nel prezzo della piattaforma streaming, infatti, gli utenti troveranno anche l’abbonamento alla pay tv per sport e calcio, con la disponibilità della Serie A in esclusiva sino a fine stagione e per i prossimi due anni.

Sempre i clienti di TIM potranno gustarsi anche tutte le emozioni della Champions League. In aggiunta alla partnership di DAZN, il provider assicura ai suoi abbonati anche la visione delle esclusive di Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

Questi due pacchetti extra che si aggiungono a TIMvision portano ad un costo mensile pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. Tutti i clienti che decidono di attivare un piano di visione con TIMvision avranno anche la garanzia del TIMvision Box completamente a costo zero.

Nel prezzo finale di 29,90 euro al mese, gli abbonati di TIM potranno anche scegliere i contenuti di Netflix, con tutta la galleria di contenuti di film e serie tv, tra produzioni nazionali e di successo mondiale senza costi aggiuntivi.