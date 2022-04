Shein: la piattaforma e-commerce batte H&M e Zara ma riceve una denuncia

Ma non solo, perché Shein, secondo Bloomberg, ha superato anche Amazon nei download negli Stati Uniti. Essa spedisce i suoi prodotti in 220 paesi nel mondo ad un prezzo molto basso (a partire da $ 1) con l’aggiunta di promozioni super convenienti e l’accumulo di punti da utilizzare come sconti per i successivi ordini.

Ovviamente però, quando si raggiunge la fama, come si hanno sostenitori, si va incontro anche a delle insidie. Shein è stata denunciata per insensibilità culturale, a causa di alcuni prodotti come la collana con la svastica buddista e i tappetini da preghiera. L’utente Syeda su Instagram ha dichiarato di essere indignata per il comportamento dell’azienda, «che utilizza i tappetini da preghiera musulmani (janemaz/sajadah) vendendoli come “tappeti frangiati” che le persone possono usare casualmente in casa».