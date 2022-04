Oggi vi parleremo di Lenovo IdeaPad 5 Pro, la serie continua a migliorare, con un laptop bello da vedere ed usare e con una discreta potenza grazie alle CPU e GPU di casa AMD, che lo rendono un buon alleato in diversi contesti lavorativi.

La famiglia IdeaPad di Lenovo è cresciuta a tal punto che è diventato difficile tenere traccia di come sono classificati i vari modelli disponibili. Da non confondere con l’IdeaPad 5 14 originale, l’IdeaPad 5 Pro 14 è un modello più nuovo e più costoso dotato di prestazioni più veloci e funzionalità aggiuntive.

Design e display

Lenovo utilizza materiali del telaio in lega di alluminio simili per quasi tutti i suoi modelli IdeaPad, incluso il protagonista di oggi IdeaPad 5 Pro 14. Di conseguenza, il dispositivo ha l’aspetto e le sensazioni della maggior parte degli altri IdeaPad 5, IdeaPad 7 e persino di molti modelli Yoga. In questo caso, lo chassis risulta rigido e resistente come quello dell’IdeaPad Slim 7 con una flessione minima attorno alla base o al coperchio. Le prime impressioni sono più forti rispetto ad altri laptop che abbiamo già provato sul nostro canale.

L’azienda pubblicizza con orgoglio un display da 300 nits con il 100% di colori sRGB, da 14 pollici con una risoluzione di 2.2K e cornici, soprattutto ai lati, molto sottili. Il contrasto è maggiore rispetto alla maggior parte degli altri Ultrabook. Lo svantaggio principale è la lentezza dei tempi di risposta in bianco e nero e grigio-grigio per un effetto ghosting evidente soprattutto durante il gioco. La visibilità all’esterno è accettabile quando si è all’ombra, ma per il resto è troppo scarsa quando si è esposti alla luce del sole. Il bagliore del pannello lucido sarà inevitabile in entrambi i casi.

La frequenza di aggiornamento nativa del pannello è di 60 Hz, un refresh rate giusto per le prestazioni di questo dispositivo. Cornici laterali strette con cornici superiori e inferiori più spesse. Il pannello offre una copertura sRGB completa non diversamente dalla maggior parte degli altri Ultrabook di fascia media superiore. Il display è decentemente calibrato e non ci è dispiaciuto riprodurre contenuti audio visivi su questo pannello.

AMD FreeSync è supportato sul display interno che aiuta a ridurre lo strappo dello schermo se si eseguono giochi.

Le porte sono sostanzialmente le stesse dell’IdeaPad 5 14 standard ma con un importante cambiamento: la porta dell’adattatore AC proprietaria è stata abbandonata a favore di una seconda porta USB-C per la ricarica. Sarete quindi liberi di ricaricare il sistema con un qualsiasi adattatore CA di terze parti compatibile invece di affidarsi ad adattatori specializzati di Lenovo. Troviamo sul lato sinistro, oltre le due porte Type-C una porta HDMI. Tuttavia, nessuna delle sue due porte USB-C supporta DisplayPort o Thunderbolt e per finire troviamo il jack per le cuffie da 3.5 mm.

Sul lato destro invece, troviamo un lettore di schede SD davvero utile anche se non velocissimo e due porte USB-A 3.0.

Tastiera e touchpad

Nel bene e nel male, Lenovo utilizza la stessa tastiera per quasi tutti i suoi laptop IdeaPad e Yoga. Se siete già abituati a digitare su un laptop di questa gamma, qui vi sentirete come a casa poiché non ci sono modifiche sostanziali alla corsa o al feedback dei tasti.

Noi personalmente ci siamo trovati molto bene a scrivere articoli e recensioni da questo laptop, il feedback dei materiali al tatto è davvero piacevole ed inoltre, i tasti hanno una corsa media che garantisce un buon comfort di scrittura. Se non avete una digitalizzazione troppo veloce, la precisione di scrittura sarà elevata.

Con 10,5 x 7 cm anche il touchpad è stato una piacevole sorpresa. Ottimo il feedback del materiale al tatto, la superficie liscia è affidabile per lo scorrimento del cursore, indipendentemente dalla velocità di movimento. Fare clic sul clickpad risulta un po’ spugnoso, ma nel complesso va bene.

Scheda tecnica e prestazioni

Sotto al telaio, troviamo un processore AMD Ryzen 5 5600U con grafica Radeon integrata. Uno storage interno da 512 GB e RAM da 16 GB. Quindi questo laptop non è solo per chi scrive, ma anche per alcuni lavori di grafica o di montaggio video va più che bene. Noi lo abbiamo testato con Adobe Illustator, Photoshop e Premiere, in ogni caso ci ha acconsentito di lavorare tranquillamente, ovviamente non chiedendogli carichi esagerati, ma per lavori / modifiche veloci va benissimo.

L’avvio è abbastanza rapido e non abbiamo notato bug o rallentamenti da parte del software. Interessante anche l’autonomia, la batteria a piena carica vi consente sicuro una mattinata intera di lavoro, autonomia che si può estendere a quasi una giornata se non si fa un uso troppo pesante. Anche giochi come Fortnite hanno girato tranquillamente su questo device.

Conclusioni e prezzo

Eccoci giunti alle conclusioni, il Lenovo Ideapad 5 Pro lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di circa 850 euro, un costo che è sicuramente in linea con quello che è il target di questo prodotto.

Se non siete amanti dei prodotti della mela e siete abituati a utilizzare solo dispositivi windows questo Lenovo potrebbe essere effettivamente la giusta scelta per le vostre esigenze. Ha un bel design, si comporta bene in diverse situazioni e va anche bene per i content creator, il tutto chiuso da una buona autonomia.