Arrivano due importanti funzioni sui dispositivi Realme, cruciali per aiutare a salvaguardare la vista nelle sezioni di uso intenso e prolungato.

Realme Lab: Il laboratorio di nuove funzioni dove attivare lo scorrimento fluido e l’attenuazione DC

Ormai tutti possediamo uno smartphone e per diversi motivi come social, giochi o lavoro passiamo diverso tempo a guardare lo schermo, con sessioni d’uso che possono durare anche diverse ore.

L’attenzione delle aziende, in particolare negli ultimi anni, si è focalizzata sugli aspetti che consentono di salvaguardare la vista nell’uso moderato o intenso dei nostri dispositivi mobile.

Un grande aiuto arriva dagli schermi con tecnologia Amoled/Oled, capaci di ridurre le dannose emissioni di luce blu in maniera considerevole, caratterizzati da singoli pixel autoilluminanti, a differenza dei classici display Lcd che nei vecchi modelli erano retroilluminati da neon e ora da più moderne strisce led.

Sui dispositivi Realme sono state introdotte due nuove funzioni fondamentali. Ottime per il contrasto all’affaticamento della vista, è possibile attivarle attraverso la sezione Realme Lab disponibile nelle impostazioni, scrollando verso il basso nelle ultime voci.

Nel Realme Lab è possibile testare le versioni beta di nuove funzioni del sistema operativo.

Le funzioni in questa sezione sono aggiornate nel tempo. Alcune verranno lanciate nelle versioni ufficiali del sistema operativo dopo aver collaudato la stabilità. Altre invece potrebbero essere bocciate dopo il test e annullate.

Tutte le nuove funzioni che si trovano in questa sezione sono quindi della beta. Ogni utente ha la possibilità di inviare feedback o segnalazioni attraverso la Realme community.

Le due novità introdotte riguardano due funzionalità relative al comportamento del display.

La prima chiamata ”Attenuazione DC’‘ può ridurre lo sfarfallio dello schermo a bassa luminosità. L’azienda segnala che essendo in Beta test ‘potrebbero’ verificarsi alcuni disguidi nel funzionamento della luminosità automatica. Dai nostri test effettuati su Realme GT Neo 2 non si sono presentati malfunzionamenti.

La seconda novità prende il nome di ”Scorrimento Fluido’‘ e permette uno scrolling più armonioso, senza scatti che risultano fastidiosi per la vista. Una funzione decisamente importante che pare funzionare davvero bene. Realme non è la sola ad implementare una impostazione di questo tipo, anche Samsung in alcuni modelli recenti ha inserito l’uniformità di movimento, una funzione molto simile.

All’interno delle funzioni del Lab oltre ad attivare le nuove feature, abbiamo la possibilità di esprimere un giudizio in merito. Poco sotto troviamo due classici tasti Mi Piace/Non Mi piace dove possiamo far sapere a Realme la nostra opinione a proposito delle novità inserite.

Questi dettagli ci mostrano l’attenzione e il lavoro che le aziende si impegnano a portare avanti. Dietro lo sviluppo hardware, con i display in primo luogo, abbiamo successivamente un grande lavoro sul software che deve essere in grado di gestire e ottimizzare il tutto alla perfezione.