Le grandi promozioni legate alla Postepay continuano anche nel corso della primavera. Tutti gli italiani che hanno a loro disposizione una carta di credito ricaricabile di Poste Italiane avranno la possibilità di partecipare al programma di rimborsi nel corso delle prossime settimane.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

I clienti di Poste Italiane potranno ricevere rimborsi su ogni singola transazione effettuata con la carta di credito ricaricabile, almeno sino alla prossima fine di maggio. Le dinamiche dell’iniziativa non cambiano. I titolari di Postepay potranno ricevere un rimborso pari ad 1 euro sugli acquisti effettuati con carta dal valore superiore ai 10 euro. I rimborsi saranno immediati e arriveranno direttamente sui conti legati a Postepay. Ogni cliente avrà la possibilità di accumulare sino a 10 euro di rimborsi ogni giorni.

Per partecipare a questa valida iniziativa di Poste Italiane, gli italiani dovranno effettuare il download dell’apposita app per la carta di credito ricaricabile da Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Al tempo stesso, sempre per partecipare al programma, sarà necessario effettuare gli acquisti con il codice QR presente in app.

L’iniziativa di Postepay è valida presso i negozi partner del gruppo di Poste. Per visualizzare la lista dei negozi aderenti all’iniziativa sarà necessario rivolgersi al sito ufficiale di Poste Italiane.

Questa valida soluzione sostituisce quindi a regime il programma di Stato per i rimborsi. L’occasione sarà disponibile per tutti i titolari della carta sino al prossimo 31 maggio. Poste Italiane ha concesso quindi una proroga di due mesi rispetto ai precedenti tempi.