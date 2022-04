Il colosso OnePlus si sta preparando per lanciare due nuovi modelli di smartphone ed un paio di cuffiette. L’evento si terrà il prossimo 28 aprile 2022 e manca davvero poco.

La divisione indiana dell’azienda cinese ha fatto sapere che il prossimo 28 aprile terrà un evento ufficiale, in cui arriveranno due nuovi modelli di smartphone e un nuovo modello di cuffie true wireless. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus: nuovo evento fissato per il prossimo 28 aprile 2022

Secondo il noto leaker Max J., questi dispositivi dovrebbero corrispondere a OnePlus 10R, OnePlus Nord CE 2 Lite e le nuove OnePlus Buds Nord. Da tenere bene in considerazione che l’evento riguarderà il mercato indiano, e molto probabilmente i modelli che verranno presentati arriveranno ufficialmente esclusivamente per il mercato indiano in prima battuta.

Osservando i colori dei dispositivi potremmo ipotizzare l’arrivo di un modello della serie Nord ed uno per la gamma principale Number. Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite si mostra online: il midrange low-cost della casa di Pete Lau sta per arrivare sul mercato, ma cosa sappiamo?

Sappiamo tutti che il colosso cinese di Pete Lau ha svelato la nuova ammiraglia OP 10 Pro in diversi mercati nei giorni precedenti; a febbraio invece, ha mostrato il Nord CE 2 e adesso invece, leggiamo che lancerà a breve il CE 2 Lite. La gamma CE è una serie low-cost della famiglia Nord; quindi questo modello in arrivo (il CE 2 Lite) dovrebbe essere ancora più economico del classico midrange orientato al budget CE 2. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità che il colosso ha in mente.