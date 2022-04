L’operatore virtuale Noitel Mobile, per tutti i suoi già clienti con attive alcune offerte tariffarie, ha lanciato la nuova opzione denominata Extra 10 GB che permette di ottenere del traffico dati aggiuntivo per un periodo di tempo limitato.

All’interno del documento di trasparenza tariffaria, l’operatore indica che la nuova opzione è disponibile solamente con alcune offerte come la Step, Next Step, Next Step 10, MoreVoice e MoreVoice plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Noitel Mobile lancia l’opzione Extra 10 GB

Gli utenti con attiva una delle offerte appena elencate, sottoscrivendo questa nuova opzione proposta da Noitel, valida fino al 31 Dicembre 2022 salvo proroghe, possono ottenere 10 Giga di traffico dati al costo di 3,50 euro. Secondo quanto indicato dall’operatore, Extra 10GB rimane valida per un periodo di 30 giorni, al termine dei quali dovrebbe disattivarsi automaticamente. Ad ogni modo, Noitel specifica che il bundle è valido in Italia, senza menzionare il Roaming UE.

Nel documento di trasparenza tariffaria viene indicata una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, la stessa prevista con le altre offerte dell’operatore. A questo proposito si ricorda che Noitel, brand di Irideos, utilizza la rete Vodafone fino in 4G attraverso la piattaforma di Plintron Italia.

Per quanto riguarda le offerte compatibili, tre di queste sono ancora attivabili anche adesso da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Vi ricordo che sono la Step a 2.99 euro al mese, la More Voice Plus a 4.49 euro al mese e la Next Step 10 al prezzo di 4.99 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.