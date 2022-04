La casa automobilistica giapponese Nissan ha da poco aperto gli ordini anche in Italia del suo nuovo crossover elettrico. Nissan Ariya, in particolare, sarà disponibile nelle concessionarie italiane durante l’estate e sarà distribuita in tre versioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nissan apre gli ordini in Italia del suo nuovo crossover elettrico Nissan Ariya

L’ultimo crossover elettrico del noto marchio giapponese è finalmente disponibile al pre-ordine anche per il mercato italiano. Come già accennato, Nissan Ariya sarà disponibile in tre versioni con powertrain differenti. La prima versione è la Ariya 63 kWh Advance – 2WD ed è caratterizzata da un singolo motore elettrico in grado di erogare una potenza di 218 CV e a supporto è presente una batteria da 66 kWh. Quest’ultima garantisce una autonomia di circa 403 km.

La seconda versione del crossover elettrico è la Ariya 87 kWh Evolve – 2WD. In questo caso, il powertrain è costituito sempre da un singolo motore elettrico ma con una potenza più elevata pari a 242 CV, mentre la batteria è da 91 kWh (con una autonomia di circa 520 km).

La terza ed ultima versione è la Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD. Quest’ultima è l’unica a disporre di un doppio motore elettrico in grado di erogare una potenza di ben 306 CV con 600 nm di coppia e, grazie ad essa, la velocità massima raggiungibile dalla vettura è di ben 200 km/h. Questa versione dispone inoltre della trazione integrale e-4ORCE.

Per quanto riguarda i prezzi, Nissan Ariya 63 kWh Advance – 2WD parte da 50.500 euro, Nissan Ariya 87 kWh Evolve – 2WD da 60.100 euro e Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD da 63.500 euro.