Sono passati poco più di cinque anni da quando Netflix ha sostituito il classico sistema di valutazione a cinque stelle per tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Le icone del pollice verso l’alto e del pollice verso il basso sono diventate il nuovo sistema di rating standard dell’app. L’azienda ha deciso ancora una volta di cambiare le carte in tavola. Valutare i tuoi contenuti preferiti adesso avverrà con un sistema che li unisce un po’ tutti in uno solo. Sarà più efficace per ottenere suggerimenti adatti a te ma inutilmente più complesso.

Two Thumbs Up è il nuovo modo dell’azienda di consentire agli utenti di selezionare i loro film, serie TV e programmi preferiti, distinguendoli dal classico “Mi piace” di base e sicuramente più diffuso anche su altre piattaforme. Il sistema di rating per servizi come Netflix in generale può sembrare inutile, in parte potrebbe esserlo, ma aiuta l’algoritmo ad indentificare i contenuti più adatti a ciascun utente. Quando non sai cosa guardare, quei suggerimenti possono fare la differenza.

Netflix introduce un nuovo sistema di rating per valutare i contenuti che ami di più

Naturalmente, per chiunque ricordi il sistema di valutazione a cinque stelle, questo cambiamento potrebbe sembrare un po’ superfluo. In sostanza, il nuovo sistema crea una categorizzazione “a tre stelle” che agiscono rispettivamente come una, tre e cinque stelle. Two Thumbs Up è già disponibile per Smart TV, Android, iOS e per la versione Web. Pare sia già visibile se si utilizza Google Chrome, quindi vale la pena verificare se è già stato implementato sul proprio account.