Netflix: la piattaforma colpisce ancora, è il momento di dire addio a questi titoli

È giunto il momento di salutare per sempre le opere proposte da Netflix che ci hanno accompagnati per mesi e mesi nelle giornate più buie dell’inverno passato. L’obbiettivo come sempre è lasciare spazio ai nuovi arrivi.

Netflix: le opere che scompariranno a breve dalla piattaforma

Quali sono i titoli rimossi da Netflix? Nell’elenco troviamo:

Marvel’s Daredevil (Serie TV)

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones (Serie TV)

Marvel’s Luke Cage (Serie TV)

Marvel’s The Defenders (Serie TV)

Marvel’s The Punisher (Serie TV)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Serie TV)

Pose (Serie TV)

Il caso O. J. Simpson (Serie TV)

L’assassinio di Gianni Versace (Serie TV)

Soundtrack (Serie TV)

The Dragon Dentist (Serie Anime)

Julius Jr. (Serie TV Kids)

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici (Serie TV Kids)

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi! (Serie TV Kids)

Ma non solo, perché dal colosso sompariranno anche moltissimi film come per esempio: