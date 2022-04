Netflix ormai ci ha abituato già da diverso tempo ad un aggiornamento progressivo dei contenuti che possiamo visionare sulla piattaforma di streaming. Di fatto, la suddetta, oltre ad essere la più seguita al mondo è anche quella che propone degli aggiornamenti periodici più spesso. Durante questa settimana sono uscite delle proposte da non perdere, tra cui un comedy-documentario sulla vita che si vive in un carcere femminile: Hard Cell. In più, un documentario sui parchi nazionali più belli del mondo, raccontato dalla voce di Barack Obama per finire con un intrigante thriller wAnatomia di uno scandalo.

Netflix: le intriganti novità di questa settimana

Hard Cell (12 Aprile)

La nuova prima uscita di questa super week è Hard Cell, una commedia in stile documentario che trova la sua ambientazione nella fittizia prigione femminile di HMP Woldsley. Catherine Tate, sceneggiatrice e ideatrice del documentario, la troviamo nel ruolo di Laura Willis, la direttrice del carcere, la quale è convinta che la creatività possa portare alla riabilitazione dell’ergastolana psicopatica Big Viv. Oltre a ciò, vedremo la preparazione di un musical dove delle donne cercano la propria voce, al fine di incrementare amicizia e soprattutto autostima.

I parchi nazionali più belli del mondo con Barack Obama (13 aprile)

Avremo la possibilità di risentire la voce di Barack Obama sui grandi schermi tramite il nuovo documentario sui parchi nazionali più belli del mondo. Come da titolo, Obama ci accompagna in un viaggio nei parchi naturali più belli della Terra, dove ogni episodio va ad esplorare il nostro modo di approcciarci alla natura circostante. Molti saranno i parchi esplorati in questo documentario, tra cui la Baia di Monterey in California, il Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya e le foreste pluviali dell’Indonesia. Tramite questo progetto è si invitano le generazioni attuali e quelle future ad approcciare sempre di più alla natura al fine di preservarla.

Anatomia di una scandalo (15 aprile)

Concludiamo con il nuovo thriller psicologico e legal drama Anatomia di uno scandalo. La serie è molto interessante e racconta della vita vissuta dall’alta borghesia del Regno Unito, mediante scandali personali e politici vari. Possiamo solo anticiparvi che i protagonisti sono James e Sophie e vivono una vita con tantissimi agi, finché un brutto segreto non viene allo scoperto. La potrebbe cadere da un momento all’altro, dal momento in cui l’avvocata Kate Woodcroft decide di far salire a galla la verità.