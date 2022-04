MINI si sta concentrando moltissimo sullo sviluppo della nuova generazione della Countryman e lo sta facendo mediante dei classici test su strada. I vari collaudi stanno avvenendo sulla pista al fine di verificare le migliori soluzioni sull’assetto, in special modo se ci saranno in futuro delle varianti sportive. La nuova auto è stata “spiata” in pista sul tracciato di Nurburgring, anche se si mostra ancora camuffata. Nonostante ciò, è possibile denotare degli elementi fondamentali.

La vettura ha a disposizione ben quattro terminali di scarico e cerchi in lega, con un design più aggressivo rispetto alle versioni precedenti. Ci sono anche delle evidenti differenze per quanto concerne il livello frontale rispetto agli altri prototipi che si sono visti fin ora. Tutto ciò fa pensare quindi che in questo caso stiamo davvero parlando della nuova MINI Countryman S, altrimenti ad un altro tipo dalle altissime prestazioni.

MINI Countryman S: nuove foto dal percorso di Nurburgring

Molti si stanno domandando effettivamente il motore all’interno della variante sportiva. Non ci sono ancora delle evidenze specifiche a riguardo, ma pare che stiano trapelando della voce che parlano di una powertrain Plug-in che nella versione dalle performance migliori, potrebbe arrivare ad erogare 240 kW/326 CV. Ciò significa che questa nuova MINI Countryman sarebbe la più potente mai costruita.

La piattaforma FAAR farà da base alla nuova MINI Countryman del Gruppo BMW, ossia quella che sarà utilizzata sulla nuova BMW X1. La nuova piattaforma consentirà al nuovo modello di crescere anche di dimensioni, essendo che si parla di 200 mm in più. Questo significa che lo spazio all’interno dell’abitacolo si ingrandirà lasciando più spazio ai passeggeri. La produzione avverrà a Lipsia, in Germania, e il suo lancio è atteso per il 2023, con i modelli 100% per il 2024.