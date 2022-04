Gli smartphone sono al solito al centro delle principali campagne promozionali dei rivenditori di elettronica, anche da MediaWorld è facilissimo pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di nuovi prodotti, data la presenza di riduzioni importanti anche sui top di gamma.

Per accedere agli sconti lanciati dall’azienda, non è assolutamente necessario seguire un iter particolare, o limitante, poiché sarà possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed anche collegarsi direttamente al sito ufficiale, ma aprendo alla possibilità di dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: offerte pazze per tutti i gusti

La Pasqua Tech di MediaWorld prova ad assecondare le richieste e le volontà dei consumatori italiani, con alcuni dei migliori sconti attualmente in circolazione, sebbene siano presenti limitazioni importanti.

I modelli inclusi nella campagna vanno effettivamente a toccare Samsung Galaxy A53, in vendita a 468 euro, passando per Xiaomi 12 Pro a 1110 euro, Xiaomi 12 a 887 euro, Oppo Find X5 Lite a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 499 euro e Realme C31 a 169 euro. Tutti i dispositivi sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che gli aggiornamenti saranno tempestivamente rilasciati dal produttore, data la presenza della variante no brand, nonché una garanzia di 24 mesi, pronta a coprire ogni eventuale difetto di fabbrica.

Quanto indicato nell’articolo rappresenta inoltre solamente l’estratto di ciò che vi attende nel mondo della telefonia mobile, sono ugualmente disponibili tantissimi altri sconti legati ad altre categorie merceologiche, di conseguenza consigliamo di aprire subito questo link.