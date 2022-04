Iliad realizza gran parte del suo progetto per la telefonia in Italia nel corso di questo mese di aprile. I clienti che decidono di attivare una promozione con il provider francese avranno infatti ora la possibilità di accedere sia alle ricaricabili di telefonia mobile sia alla Fibra ottica.

In questa circostanza, gli utenti potranno optare per la Iliad Box. Gli abbonati che scelgono la promozione per la telefonia fissa riceveranno internet senza limiti con le velocità della Fibra ottica, sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne le promozioni legate alla telefonia mobile, invece, la migliore iniziativa promossa da Iliad resta la Giga 150.

I clienti che decidono di attivare la ricaricabile Giga 150 in questa circostanza potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la connessione internet. Previsto un costo pari a 9,99 euro ogni mese. I clienti che scelgono di sottoscrivere una ricaricabile con Iliad inoltre dovranno anche aggiungere un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Come per altre promozioni di Iliad del passato, anche per questa tariffa resta la priorità per gli utenti che effettuano la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. C’è una sorpresa ulteriore, inoltre, per coloro che attivano la Giga 150 contestualmente alla tariffa Iliad Box. Per questi abbonati, infatti, il costo della promozione per la Fibra ottica scende a 15,99 euro al mese.