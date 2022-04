Il volantino Expert rappresenta indubbiamente una delle migliori soluzioni dell’ultimo periodo, con le quali riuscire a spendere poco, godendo ugualmente di prestazioni e di una qualità d’altissimo livello.

La campagna promozionale resta perfettamente sulla stessa identica lunghezza d’onda delle precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, ma anche online sfruttando l’e-commerce aziendale. Questi, infatti, permette a tutti gli utenti di avere la merce presso il domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna della stessa.

Expert, che offerte: ecco il volantino

Nuove offerte stratosferiche attendono i consumatori da Expert, con la campagna promozionale attivata giusto ieri, 11 aprile 2022, tutti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco, godendo ugualmente di prestazioni più che adeguate. Le riduzioni sono legate a modelli particolarmente interessanti, anche elettrodomestici (o piccoli/da incasso), proposti con cifre ridotte fino al 40% del valore di listino.

Osservando invece il mondo degli smartphone, notiamo un incredibile insieme di offerte assurde, suddivise per brand di appartenenza. Ad esempio sarà possibile spendere 629 euro per l’acquisto di un Galaxy S21 5G (variante da 128GB), passando per 399 euro per il Galaxy S20 FE, oppure Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A13 a 219 euro, Galaxy A12 a 159 euro o Galaxy A52s a 319 euro. Quanto indicato è solamente un piccolo esempio di ciò che effettivamente vi attende da Expert, in quanto la campagna promozionale si estende anche verso tantissime altre occasioni, che devono essere sfogliate nel dettaglio, direttamente qui.