Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno alcune delle migliori occasioni degli ultimi tempi, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco o niente, godendo ugualmente di un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative.

Il volantino che tutti vorrebbero poter scoprire da vicino, risulta oggi essere attivo nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per fruire della promozione sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno ricevere gratis anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location d’acquisto.

Esselunga: ecco le nuove offerte più assurde

Lo Speciale Multimediale di Esselunga lascia davvero di stucco gli utenti, con una serie di importanti riduzioni di prezzo, applicate anche su veri e propri top di gamma assoluti. Un chiaro esempio può essere portato avanti con l’Apple iPhone 13, il prodotto in questione viene commercializzato, nella variante da ben 256GB di memoria interna, al prezzo finale di soli 868 euro. A prima vista potrebbe apparire ancora elevato, ma va considerata la recente commercializzazione del prodotto, nonché comunque il listino di partenza elevato.

Le alternative sono comunque tantissime, spaziano da Xiaomi Mi 11 Lite a 298 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 198 euro, Samsung Galaxy A22 a 188 euro, Oppo A16s a 148 euro, Samsung Galaxy S21 FE a 598 euro o Xiaomi Redmi 9AT a 98 euro. Per i dettagli del volantino di Esselunga, correte subito a questo indirizzo.