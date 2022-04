Scoprire che qualcuno potrebbe completare Elden Ring in meno di 30 minuti è sbalorditivo, soprattutto per un gioco di tale portata. Questa è, ovviamente, già una vecchia notizia. Distortion2, lo speedrunner che ha stabilito il record mondiale per la corsa più veloce sotto i 19 minuti, ha stabilito un altro record mondiale battendo il gioco in meno di nove minuti.

Nel video di seguito possiamo ammirare l’utente che ha battuto un record precedente di meno di 13 minuti stabilito durante il fine settimana. Qualsiasi percentuale e speedrun ‘senza restrizioni’ sono accettabili quando si tratta di finire il gioco il più rapidamente possibile in questo caso. Di conseguenza, ci sono diversi problemi poiché Distortion2 irrompe nei confini del mondo per raggiungere i luoghi dell’endgame il più rapidamente possibile.

Elden ring: un utente potrebbe finire il gioco in 7 minuti

Il record non è stato ancora aggiunto a speedrun.com, ma dovrebbe essere disponibile a breve. Gli speedrunner continuano a competere nelle speedrun di Elden Ring in una varietà di categorie, alcune delle quali fanno uso di glitch e altre che non usano glitch.

Distortion2 evita del tutto il combattimento, schivando o aggirando completamente i nemici. L’esecuzione di questa impresa implica una combinazione di abilità tecniche e indagini approfondite; lo streaming speedrunner ha impiegato dozzine di ore per eseguire il gioco per realizzare questa impresa. Distortion2 usa molti ‘tagli’ del gioco, combinate con un rapido riavvio del gioco, per viaggiare velocemente.

Elden Ring è stato pubblicato alla fine di febbraio e c’è ancora molto altro da scoprire nel gioco col passare del tempo. Chissà cosa inventerà la community di speedrunning nel prossimo futuro. Distortion2, ad esempio, non si fermerà qui e vuole ottenere uno speedrun inferiore ai 7 minuti.