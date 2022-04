La famosa società di logistica DHL è incorsa in una problematica molto grave nelle ultime ore. Un aereo cargo della società di logistica, utilizzato per effettuare il trasporto di corrispondenza per posta e pacchi, è atterrato di emergenza in Costa Rica andando a causare una chiusura temporanea dello scalo internazionale di San Jose con problematiche a non finire e disagi a centinaia di migliaia di passeggeri.

È stato diffuso nelle ultime ore un filmato da La Cutacha Noticiosa, e il velivolo di colore giallo, colori standard dell’azienda, si è letteralmente ribaltato e piegato in due in corrispondenza delle ruote posteriori, con tanto di fuoriuscita di tantissimo fumo. Due membri dell’equipaggio si trovavano a bordo del velivolo, i quali sono rimasti illesi ma portati comunque in ospedale per precauzione. Il pilota dell’aereo era sotto shock, ma comunque non ha avuto problemi particolari nonostante l’incidente sarebbe potuto essere potenzialmente letale.

DHL: l’aereo è atterrato ma fortunatamente tutto è andato per il meglio

L’incidente si è verificato ieri poco prima delle 10:30 (le 18:30 in Italia). L’aereo Boeing-757, decollato dall’aeroporto internazionale Juan Santamaria, fuori da San Jose, è stato costretto a tornare indietro dopo 25 minuti dopo in atterraggio di emergenza a causa di un guasto meccanico. Stando a quanto riferito, l’equipaggio aveva allertato le autorità locali di un problema idraulico che non avrebbe consentito di proseguire il volo in condizioni di piena sicurezza.

È stato riferito che l’equipaggio aveva allertato preventivamente le autorità locali di un guasto idraulico che avrebbe potuto portare delle problematiche durante il volo. L’incidente ha causato una chiusura temporanea dell’aeroporto più importante del Paese e la problematica si è riversata su migliaia di persone. Attualmente pare che tutto sia tornato alla normalità senza ingenti danni, ma la paura per i piloti è stata davvero tanta.