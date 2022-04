Comet convince gli utenti a recarsi il prima possibile direttamente in negozio, lanciando una campagna promozionale assolutamente degna di nota, con la quale spingere sull’acquisto dei migliori smartphone attualmente in circolazione.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli sconti, devono sapere che è possibile fruirne non solo in ogni negozio in Italia, ma anche online sul sito ufficiale. Seguendo questa seconda strada, è possibile ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: le offerte che nessuno si aspettava

Con lo Spring Tech di Comet, l’azienda è stata in grado di ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono effettivamente sostenere, all’atto dell’acquisto di uno smartphone di ultima generazione.

All’interno del volantino si possono scovare incredibili occasioni da saper cogliere al volo, avendo la certezza di spendere poco o niente, indipendentemente dalla categoria merceologica di riferimento.

Ad esempio, per quanto riguarda il mondo degli smartphone, troviamo un buon numero di modelli in promozione a meno di 500 euro, tra cui spiccano Vivo V23, Vivo V21, Vivo Y21s, Oppo Find X5 Lite o anche Vivo Y72.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolissimo estratto di un volantino veramente ricco di soddisfazioni e di opportunità d’acquisto, pensate proprio per avvicinare gli utenti al mondo dell’elettronica, limitando al massimo la spesa da sostenere. Le singole offerte, che ricordiamo essere disponibili fino al 13 aprile, sono visibili qui.