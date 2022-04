I prezzi sono sempre più bassi da Carrefour, il volantino che nessuno si aspettava è finalmente disponibile, ma sopratutto risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore in Italia.

Spendere poco è possibile, tutti non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, e godere ugualmente degli ottimi prezzi attivati, con scorte adeguate per soddisfare le incredibili richieste. In parallelo, lo ricordiamo, sarà possibile godere della variante no brand, con aggiornamenti più tempestivi, e la solita garanzia di 24 mesi.

Carrefour: offerte e prezzi da capogiro

Fino al 18 aprile 2022, da Carrefour è stata attivata un’ottima campagna promozionale, che vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su un prodotto di qualità assoluta, sebbene comunque risultai essere in vendita ad un prezzo che non supera i 99 euro. Il dispositivo in questione è il Motorola Moto E20, un prodotto commercializzato addirittura in combinata con le cuffie wireless (marchiate Poss), senza modifiche alla cifra appena elencata.

Scorrendo la scheda tecnica, ad ogni modo, ne possiamo abbondantemente apprezzare le qualità generali; parliamo a tutti gli effetti di un modello caratterizzato dal display IPS LCD, le cui dimensioni si aggirano sui 6,5 pollici, passando per 2GB di RAM, ma anche 32GB di memoria interna (completamente espandibili sfruttando lo slot della microSD).

Tutto questo è corredato, come anticipato, dalla presenza della garanzia di 24 mesi, che permette di ampliare l’eventuale riparazione gratuita, e la variante no brand, per quanto riguarda la velocità negli aggiornamenti.