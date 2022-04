Poco dopo la metà di questo mese, il giorno di Pasquetta in America e il giorno dopo per noi italiani, dunque 18 e 19 Aprile, il mondo delle serie TV vedrà l’arrivo di uno dei contenuti più attesi di sempre, stiamo parlando della sesta stagione di Better Call Saul, famosa serie TV prequel di Breaking Bad che narra le vicende di James McGill, alias Saul Goodman e di tutte le peripezie che lo hanno portato a diventare l’avvocato pittoresco che abbiamo incontrato in Breaking Bad.

La serie nelle sue cinque stagioni precedenti ha riscosso davvero un grandissimo successo con un tasso di gradimento davvero importante, tant’è che non è più apprezzata come il prequel di Breaking Bad bensì in modo a se stante.

I botti finali

Ebbene a quanto pare la sesta season, che dovrà mettere la parola fine a tutte sotto trame sviluppatesi, avrà davvero i botti finali, stando infatti all’annuncio della pagina Twitter ufficiale della serie TV, nella sesta season a scanso di una burla altrimenti clamorosa, vedremo l’attesissimo (e forse un po’ fan service) ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul, nei panni ovviamente di Walter White e Jesse Pinkman, i due protagonisti leggendari di Breaking Bad.

Si tratta di una novità che apre da una punto di vista cronologico e importanti possibilità, dal momento che la presenza di Walter e Jesse in uno stato collaborativo porrebbe la sesta season di Better Call Saul parallelamente alla prima stagione di Breaking Bad in un punto avanzato o addirittura alla seconda, scenario che potrebbe spiegare cosa accade nel mentre che i due iniziano la loro carriera nel mondo della metanfetamina prima di incontrare Gus Fring.