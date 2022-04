I prezzi sono davvero ridotti al minimo da bennet, la nuova campagna promozionale rappresenta il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare alla qualità generale.

La spesa, come potete ben immaginare dati i pregressi dell’azienda, è possibile solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale. I prezzi sono da considerarsi attivi per prodotti con garanzia di 24 mesi, e nel caso di smartphone, anche distribuiti nella variante no brand.

Bennet, nuove offerte per tutti i gusti

Sconti incredibili attendono gli utenti da Bennet fino al 18 aprile, un forte focus sul mondo Apple garantisce un risparmio inimmaginabile per tutti fino a pochissimo tempo. Osservando da vicino la campagna, troviamo prima di tutto un iMac da 24 pollici di diagonale a soli 1199 euro, scendendo poi verso l’Apple iPad da 10.2″ (variante del 2021) a 349 euro, per finire c on lo smartphone, iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 598 euro.

Coloro che vorranno invece acquistare uno smartphone Android, potranno decidere di approcciarsi al Galaxy A12, disponibile a 149 euro, come anche Xiaomi Redmi 9AT, disponibile a soli 99 euro.

Le occasioni chiaramente non si limitano solamente ai suddetti modelli di smartphone, per questo motivo il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, valutate il collegamento al seguente indirizzo, in modo da approfondire il volantino, scoprendo quali sono i prezzi più bassi in assoluto.