Avere uno smartphone significa anche avere un vero e proprio compagno di viaggio. Ormai per raggiungere una destinazione basta utilizzare una delle tante app con mappe disponibili per dispositivi mobile. Sono di grande aiuto soprattutto quando si è alla guida. Android Auto nella versione 7.5 è finalmente disponibile nel Play Store ma manca una delle cose fondamentali: la dashboard della nuova interfaccia.

Come notato da Auto Evolution, Android Auto 7.5 dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti tramite un aggiornamento del Play Store. Tuttavia, Google deve ancora pubblicare un log delle modifiche ufficiale e, come per la beta, non sembra che molto sia cambiato a livello di esperienza utente. Ci sono persino parti mancanti. Questo aggiornamento getta le basi per il nuovo controllo pensato per il cavo USB di Android Auto, apparso per la prima volta nella versione beta di Auto 7.5 alcune settimane fa, ma come con ogni patch iniziale, non è ancora disponibile ovunque e per tutti.

“Coolwalk” è il nome in codice per l’imminente riprogettazione di Android Auto. Nonostante sia apparso per la prima volta mesi fa, non abbiamo ancora visto una presentazione ufficiale – o addirittura un annuncio – per questi cambiamenti in arrivo. “Coolwalk” offre un sacco di funzionalità agli utenti del servizio Auto, inclusa la nuova dashboard che si adatta bene anche all’interfaccia utente di Carplay di Apple.

Google ha continuato ad introdurre anche altre funzionalità tra cui la nuova funzione per gli audio, ma si basa ancora sul vecchio layout. Queste incongruenze potrebbero essere il motivo per cui la dashboard al momento non appare su nessun dispositivo. Non ci resta che aspettare per saperne di più.