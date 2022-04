L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences vieterà all’attore Will Smith di partecipare agli Academy Awards per 10 anni dopo il suo schiaffo dato agli Oscar a Chris Rock, secondo quanto annunciato venerdì.

Smith, che ha schiaffeggiato Rock per aver fatto una battuta su sua moglie, Jada Pinkett Smith, si è già dimesso dal gruppo dietro gli Academy Awards, una mossa che ha impedito all’Accademia del cinema di sospenderlo o espellerlo.

“Oggi, il Consiglio dei governatori ha convocato una riunione per discutere il modo migliore per rispondere alle azioni di Will Smith agli Oscar, oltre ad accettare le sue dimissioni“, ha affermato l’accademia in una lettera aperta.

“Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni dall’8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Accademia, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards“, l’organizzazione ha aggiunto.

In una dichiarazione, Smith ha dichiarato: “Accetto e rispetto la decisione dell’Accademia“. Il rappresentante di Rock non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Cosa implica questo gesto

L’annuncio significa che Smith non sarà presente per presentare la vincitrice del trofeo della migliore attrice alla cerimonia degli Oscar del prossimo anno, una tradizione che i produttori dietro lo spettacolo hanno seguito per molti anni. (Anthony Hopkins, che ha vinto per il suo ruolo in “The Father” l’anno scorso, quest’anno ha consegnato la statuetta della migliore attrice alla star di “The Eyes of Tammy Faye” a Jessica Chastain.)

Nelle ultime settimane, Smith, che ha vinto l’Oscar come miglior attore per “King Richard” dopo aver colpito Rock, ha dovuto affrontare un intenso scrutinio sul suo comportamento al Dolby Theatre il 27 marzo.

In un in lacrime discorso di accettazione, Smith si è scusato con l’accademia e si è scusato con Rock in una dichiarazione il giorno successivo.