L’app di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota piattaforma vanta infatti una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre efficientissimi e certamente alla campagna di aggiornamenti costanti che si occupano di tenere l’app sempre all’ultimo grido.

Il development team di WhatsApp a quanto pare non va mai in vacanza, ma per davvero, è infatti da quasi dieci mesi che continua ad offrire aggiornamenti costanti e continuativi per il proprio gioiello verde, gli ultimi arrivati sono ad esempio la possibilità di inviare files fino a 2Gb e il Player Globale per gli audio che consente ora di ascoltare una qualunque nota vocale nel mentre ci si sposta in un’altra chat o fuori dall’applicazione.

In arrivo una feature per gli amanti della precisione

Ovviamente tutte le novità prima di giungere al rilascio globale passano dal canale Beta, il quale è da sempre sotto la lente di ingrandimento dei ragazzi di WhatsAppBetainfo, i quali analizzano al mm la release per offrirci tutti i nuovi dettagli che vengono immessi ad ogni versione.

Nell’attuale versione Beta, è stato inserito un counter che segna quanti secondi, insieme alla percentuale completata, mancano al download di un contenuto o all’upload sui server di WhatsApp di un file inviato da noi.

Si tratta di una feature certamente non indispensabile ma che fa da ciliegina in più per gli amanti della precisione, ecco le versioni su cui è presente: