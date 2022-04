WhatsApp: 3 funzionalità eccezionali ma nascoste, ecco come averle

WhatsApp ha un intero mondo che gli gravita intorno, fatto non solo da utenti e aziende ma anche di applicazioni di terze parti. Ne esistono alcune che vanno ad implementare le funzionalità già esistenti all’interno della famosa applicazione di messaggistica.

WhatsApp: le tre funzioni misteriose che in pochi conoscono, ecco le app per attivarle

Sentendo parlare di WhatsApp, gli utenti avranno imparato che le note funzionalità dell’applicazione sono tantissime anche se ne esistono alcune al di fuori. Tra le più importanti c’è quella che gli utenti stanno sperimentando soprattutto nell’ultimo periodo dopo che è diventata nota, ovvero quella in relazione alla nota applicazione Whats Tracker. Si tratta della migliore opportunità per spiare le persone, ovviamente non potendo accedere alle loro conversazioni. In questo caso l’opportunità sarà molto interessante visto che concederà a tutti il modo di conoscere l’orario preciso di entrata e di uscita di ogni persona selezionata con tanto di report giornaliero e notifiche istantanee.

Segue poi Unseen, una delle migliori applicazioni per bypassare WhatsApp quando si decide di passare da invisibili attraverso l’applicazione. Questa nuova piattaforma andrà ad intercettare tutti i messaggi in arrivo proprio all’interno di WhatsApp, concedendo all’utente finale la possibilità di leggere tutto anche senza accedere all’applicazione originale. In questo modo non si aggiornerà l’ultimo accesso e non risulterete online.

Vi è mai capitato di trovare dei messaggi cancellati sebbene fossero stati già inviati presso il vostro numero? WhatsApp non vi consente di recuperarli ma esiste WAMR, la quale registra il contenuto di tutte le notifiche in arrivo per renderlo disponibile nel caso in cui dovesse essere eliminato.