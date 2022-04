Una serie di importanti promozioni accomunano TIM, Vodafone, Iliad e WindTre in questi giorni di avvicinamento alla Pasqua. Anche nel mese di aprile i principali provider si sfidano a tutto campo con le ricaricabili low cost da consumi quasi illimitati.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

Tra le principali soluzioni per la telefonia mobile spicca senza ombra di dubbio la TIM Wonder. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri fissi e mobili ed anche 70 Giga per la navigazione di rete anche con la tecnologia del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a TIM con la sua principale ricaricabile, ossia la Special 100 Giga. I clienti che decidono di passare all’operatore inglese potranno beneficiare di consumi senza limiti per le telefonate, messaggi da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per internet. Il costo per il rinnovo della promozione, in questa circostanza, sarà di 9,99 euro al mese.

La controffensiva di Iliad rispetto a TIM e Vodafone si materializza con la ricaricabile Giga 150. I nuovi clienti del gestore francese potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 150 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta sarà sempre di 9,99 euro.

A chiudere le grandi iniziative della telefonia c’è la WindTre Star+. I clienti con WindTre riceveranno chiamate illimitate, SMS infiniti ed anche 70 Giga internet. Il costo sarà sempre di 7,99 euro al mese.