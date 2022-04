Il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha condiviso un aggiornamento piuttosto deludente per l’uscita della seconda stagione.

I fan sono rimasti affascinati dal dramma coreano quando è uscito su Netflix nel settembre 2021 e da allora li ha lasciati desiderosi di saperne di più. Fortunatamente, una seconda stagione è stata ufficialmente confermata all’inizio di quest’anno, ma ha lasciato gli spettatori con una domanda: quando tornerà?

Parlando con Variety, Hwang ha rivelato che spera che la seconda stagione venga lanciata su Netflix entro la fine del 2024.

Il creatore ha anche affermato di recente che la sceneggiatura dei nuovi episodi non era ancora stata scritta.

Un altro film in cantiere

Come si suol dire, però, le cose buone arrivano a chi aspetta. Dopotutto, Hwang ha impiegato quasi un decennio per produrre la sceneggiatura finale della prima stagione della serie da record. Ha iniziato a scrivere Squid Game nel 2009, mantenendo la sceneggiatura sul suo disco rigido per anni fino a quando non è stata presentata a Netflix nel 2016.

“Sapevo che forse nel prossimo futuro sarebbe stato il momento giusto per questo materiale“, ha aggiunto a Variety. “Ho aspettato e aspettato, e ho realizzato tre lungometraggi“.

Prima dell’uscita della seconda stagione, potremmo assistere all’uscita di un altro progetto di Hwang, che è attualmente in lavorazione: un film chiamato Killing Old People Club. Ha anticipato che sarà “un altro film controverso” e “più violento di Squid Game“.

La stagione 1 di Squid Game è ancora disponibile in streaming su Netflix, mentre la stagione 2 è stata confermata, un lieto fine quindi per i fan che speravano in un ritorno della serie.