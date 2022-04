Nel corso dei prossimi giorni sara annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia media a marchio Realme. Lo smartphone in questione si chiamerà Realme V23 e in queste ore ha ricevuto la certificazione TENAA e quest’ultima ci ha rivelato numerosi dettagli tecnici.

Realme V23, il nuovo mid-range riceve la certificazione TENAA: ecco le presunte specifiche

Realme V23 sarà uno dei prossimi smartphone di fascia media ad essere annunciato per il mercato cinese. Come già accennato, in queste ore il device ha ricevuto l’importante certificazione TENAA. Secondo quanto riportato su quest’ultima, sotto al cofano del nuovo device ci sarà il soc MediaTek Dimensity 810.

A supportarlo, saranno presenti diversi tagli di memoria che includeranno fino ad un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4X e fino ad un massimo di 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Dal punto di vista estetico, invece, sul fronte spiccherà la presenza di un display IPS LCD da 6.58 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con un notch a goccia centrale a forma di V.

Il comparto fotografico includerà due sensori posteriori da 48 e 2 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP. Saranno inoltre presenti una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W, il jack audio per le cuffie, il supporto alla connettività 5G e un sensore biometrico laterale per lo sblocco.

Stando alle indiscrezioni, il nuovo Realme V23 sarà distribuito ad un prezzo di circa 244 euro per il taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.