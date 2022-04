I migliori sconti del momento sono stati attivati in questi giorni da MediaWorld, grazie alla presenza di una campagna promozionale assolutamente invidiabile, atta ad avvicinare il più possibile le aspettative e le richieste dei consumatori nazionali.

La soluzione è disponibile, come al solito del resto quando parliamo di MediaWorld, indipendentemente dall’area di appartenenza; ciò sta a significare che gli utenti potranno completare gli acquisti sia in negozio, che sul sito ufficiale, senza differenze particolari (attenzione agli eventuali costi di spedizione presso il domicilio).

Se volete i nuovi codici sconto Amazon sul vostro smartphone, dovete correre ad iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato.

MediaWorld riserva grandi sconti per gli utenti

Il volantino di MediaWorld nasconde prezzi veramente assurdi per tutti gli utenti, anche coloro che da sempre hanno sognato di acquistare uno smartphone Apple di ultima generazione. All’interno del volantino è stato recentemente inserito l’ultimo Apple iPhone 13, un prodotto di recentissima commercializzazione, oggi in vendita a 942 euro. Il prezzo potrebbe apparire inizialmente elevato, ma va ricordato essere la variante con 256GB di memoria interna, non i 128GB che troviamo altrove.

Rientrano invece nei 304 euro di spesa complessivi, sarà possibile optare per una scelta tra Xiaomi Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, ma anche Realme GT Master Edition, oppure Galaxy A52 e Galaxy A52s. Tutti gli sconti possono essere visionati nel dettaglio nelle pagine che trovate a questo indirizzo, in modo da avere la possibilità di scoprire sin da subito quali sono i migliori prodotti in promozione, risparmiando al massimo.