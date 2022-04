Con oltre 200 show originali, Sky TV è diventata più di una semplice emittente. Ora in grado di competere con colossi come Netflix e Disney Plus, ci sono un sacco di offerte e pacchetti che soddisfano i gusti di tutti gli appassionati. Soprattutto ora che molti dei componenti aggiuntivi di Sky TV sono scontati, inclusi Sky Movies, Sky Kids e BT Sports.

Inoltre, da oggi si può guardare in streaming la F1 ora che la stagione è tornata, oltre ai soliti pacchetti prima fila per il cinema, e programmi TV statunitensi importati da HBO Max e Showtime.

I migliori pacchetti in offerta di Sky

A guidare la carica è il pacchetto più conveniente di Sky TV, che riunisce il tuo pacchetto Sky TV e l’abbonamento Netflix. Anche i pacchetti Sky Sports sono rimasti scontati, offrendo di tutto, dalle partite di calcio al cricket, alle freccette e altro ancora.

Sky TV e Netflix: Combina Sky TV e Netflix in un unico abbonamento in questo eccellente pacchetto, grazie a Sky Q Special Week pagherai solo 19,90€/m per 18 mesi anziché 44€ al mese. La promo è valida fino al 19 aprile.

Sky TV + Sky Sports: il migliore per gli appassionati di sport. Con questo pacchettto si risparmia in 18 mesi: comprende Sport, Show e Serie TV a 30,90€ al mese per 18 mesi anziché 45 €.

Sky TV + Sky Sport + BT Sport: il pacchetto sportivo definitivo. L’ultimo pacchetto sportivo Sky TV: offre lo Sport di Sky, Show e Serie TV a 30,9€ al mese per 18 mesi anziché 45€ al mese. Tutto in HD. L’offerta comprende lo sport di Sky con il calcio europeo, motori, tennis, basket e altri sport dal mondo.